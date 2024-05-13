تايلور سويفت تكسر «العدد الأقصى» في باريس

استقطبت الحفلات الأربع للنجمة الأميركية تايلور سويفت في باريس، في مستهل جولتها الأوروبية، 180 ألف شخص من الخميس إلى الأحد الماضيين.

وقالت نائبة رئيس قاعة «باري لا ديفانس أرينا» باتيلد لورنزيتي إن العدد الأقصى الذي حُدد في بادئ الأمر عند 42 ألف متفرج، تمت زيادته إلى 45 ألف متفرج لكل حفل «للمرة الأولى» في تاريخ القاعة الباريسية.

وأضافت لورنزيتي لوكالة فرانس برس قبل العروض إن 30% من الحضور أجانب، بينهم 20% أميركيون. ويعود هذا الإقبال من الأميركيين بجزء منه إلى الأسعار المرتفعة لتذاكر الحفلات في الولايات المتحدة.

وأنفق المتفرجون في حفلات باريس 180 يورو في المعدل للحصول على تذاكرهم، بحسب لورنزيتي.

وبين التدريبات والعروض، أمضت تايلور سويفت التي اختارتها مجلة «تايم» شخصية العام 2023، وفريقها المكوّن من 200 شخص، 10 أيام في قاعة الحفلات الموسيقية.

وانطلقت الجولة السادسة للفنانة، والتي تحمل اسم «The Eras Tour» («ذي ايراس تور»)، في مارس 2023 بالولايات المتحدة، قبل أن تسافر عبر القارة الأميركية وآسيا وأستراليا.

وفي نهاية العام الماضي، أصبحت «إيراس» أول جولة في التاريخ تتخطى إيراداتها عتبة مليار دولار، وهو رقم من المتوقع أن يتضاعف مع نهاية الجولة في كندا بديسمبر.

وتشمل الجولة الأوروبية للمغنية محطات لاحقة في السويد والبرتغال وإسبانيا، وفي ليون (فرنسا)، والمملكة المتحدة وأيرلندا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وألمانيا وبولندا والنمسا.