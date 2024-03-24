المخرج محمد سامي يكشف تفاصيل خلافه مع غادة عبد الرازق.. فيديو

كشف المخرج المصري محمد سامي تفاصيل حول خلافه الذي دام سنوات مع الفنانة غادة عبدالرازق.

وأوضح المخرج المصري خلال لقاء في برنامج "الوش التاني"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير عبر "يوتيوب"، أن خلافه مع الفنانة المصرية لازال قائماً منذ أن قامت عبدالرازق بتحرير محضر ضده.

وقال سامي خلال البرنامج "المشكلة مع غادة عبدالرازق طولت لأن كان فيه تعدي على بيتي والبيت ده دخلته وكلنا عيش وملح سوا، وفيه حرمات بيت مينفعش التعدي عليها".

وأضاف: "العلاقة معادتش ولا هتعود، ومهما اختلفنا فاختلافنا في الشغل ومينفعش بعدها نتكلم على بعض".

وكشف سامي خلال اللقاء كواليس حياته الفنية قائلا: "عيب من عيوب شخصيتي إني بغضب بسرعة، فمهما كان اللي قدامي اللي مقصر أنا بشيل الغلط بسبب غضبي".

وكان سبب الخلاف بين المخرج والفنانة المصرية، الذي وقع ضمن كواليس مسلسل "حكاية حياة"، جاء بعدما اتهم سامي الفنانة غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته غادة في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه "اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه، "قام سامي بمسكها من ملابسها"، وقامت غادة بتحرير محضر بالواقعة، التي باتت وقتها حديث الوسط الفني.