أول رد رسمي من شيرين عبد الوهاب حول عودتها لطليقها حسام حبيب

أصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب، أمس، بياناً صحافياً، كشفت فيه حقيقة عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، بالإضافة إلى تحريرها محضراً ضد أحد الصحافيين اتهمته من خلاله نشره أخبار مغلوطة منافية للحقيقة عن حياتها الشخصية.

وأكدت "شيرين" في بيانها أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الصحافيين بعد نشره أخبار مغلوطة منافية للحقيقة عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الأخبار بغرض تحقيق شهرة وإثارة الجدل حولها هي أسرتها.

وجاء في البيان، أنه تم بالفعل تحرير المحضر، وذلك بالإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات.

وأهابت شيرين عبد الوهاب في البيان جموع الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي باحترام حرمة الحياة الخاصة لها وعدم الزج باسمها أو أي اسم من أفراد أسرتها في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.

واختتم البيان، بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي.

كما أكدت شيرين عبد الوهاب، في البيان، أنه لا صحة مطلقاً لما أشيع، أخيراً، حول عودتها للمطرب حسام حبيب، ولا نية لديها في هذا الأمر، مشيرة الى أنها تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية وأنها تكن له كل إحترام وتقدير.