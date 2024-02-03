رسائل متبادلة بين هنا الزاهد وتامر حسني

تبادل النجم تامر حسني مع زميلته النجمة هنا الزاهد، رسائل عبر خاصية "الاستوري" بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" بعد حديث الأخيرة عنه ببرنامج "كلاكيت" الذي تقدمه الإعلامية لينا الطهطاوي عبر "راديو نجوم إف إم".

وكتب تامر حسني، عبر خاصية "الستوري" بحسابه الموثق عبر "انستغرام"، ردا على كلامها عنه بالبرنامج: "لو تفتكري يا هنا أنا كتبت عنك بوست قبل ما فيلمنا ينزل وقولت عنك إيه؟ انتي الله أكبر دلوقتي في المكانة دي ولسه عندك أكتر وربنا هيكرمك أكتر عشان موهبتك وقلبك واجتهادك المتواصل ولسه لما الجماهير تشوف مسلسلك اللي جاي هيوصلهم كلامي أكتر".

وردت الزاهد، على رسالة حسني لها، قائلة: "فاكرة طبعاً والكلام اللي قولته ده قليل في حقك، إنت حقيقي تستاهل كل اللي أنت فيه بجد نجم بأخلاقك قبل أي حاجة ويارب يكرمنا في الجاي".

وكانت هنا الزاهد، قد أعلنت استعدادها لتصوير فيلم جديد ويشاركها البطولة الفنان تامر حسني، بعد نجاحهما الأخير في فيلم "بحبك".

وقالت "هنا"، خلال لقائها في البرنامج الإذاعي "كلاكيت"، عن تامر حسني "هو إنسان طيب وذكي جدا ولأبعد حد ومتحمسة جدا للفيلم، ولو دخلتي الفيلم هتلاقي إن دوري قد دوره، وده معناه إنه إنسان واثق في نفسه".

وتابعت: "انبسط معاه في الشغل وأول عمل عملته معاه كان مسلسل فرق توقيت، وتاني عمل هو فيلم بحبك وهو إنسان صادق ومش أناني في شغله".