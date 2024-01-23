ياسمين عبدالعزيز تزور أحمد العوضي في المستشفى

ذكرت وسائل اعلام مصرية أن النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز قامت بزيارة طليقها النجم أحمد العوضي في المستشفى، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لأزمة صحية مفاجئة وحجزه بالمستشفى.

وكان مؤلف مسلسل أحمد العوضي الجديد "حق عرب"، محمود حمدان، أعلن خبر إصابته بأزمة صحية، حيث كتب من خلال منشور على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" جاء فيه: "دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات، وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته" قبل أن يحذف المنشور بعد دقائق من كتابته.

وكشف مصدر مقرب للفنان أحمد العوضي في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الحالة الصحية، شهدت تحسناً كبيراً خلال الساعات القليلة الماضية، وسيغادر المستشفى مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد طلاقها من أحمد العوضي