مصريون يحمّلون ليلى عبد اللطيف مسؤولية طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

انفصلت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير، وذلك تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 45.

وكشفت ياسمين، عن الخبر عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وكانت تنبأت إحدى خبيرات علم الفلك قبل رأس السنة الميلادية 2024، بانفصال العوضي وياسمين عبد العزيز، ولكن لم يأخذ أحد منهما كلامها على محمل الجد.

ووقتها رد العوضي على ما تردد بشأن تنبؤات طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، كذب المنجمون و لو صدقو.

كما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لأحدي خبيرات الفلك في حوراها مع الإعلامي اللبناني نيشان، وظهرت خبيرة الفلك، وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة "يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلى".

وتفاعل الجمهور مع الخبر، وجاءت التعليقات كالتالي: "إن شاء الله يكون هزار تقيل شوية"، "مستحيل أكيد زعلانة منه" ، "يا رب يكون هزار" ، "قولي انك زعلانة منه" ، "ربنا يعوضك يا رب ويكتبلك كل خير" ، "إن شاء الله ترجعوا" ، "ليلى عبد اللطيف السبب".

وتعد ياسمين عبد العزيز من مواليد 16 يناير 1979، وتزوجت في عام 2001 من رجل الأعمال محمد حلاوة، وأنجبا ياسمين وسيف الدين، إلا أنهما انفصلا في بداية عام 2018، وفي مطلع مارس 2020 أعلنت عن علاقة عاطفية تجمعها مع الممثل أحمد العوضي وفي مايو 2020 أعلنت زواجها منه.

وكانت ياسمين كشفت مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التليفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.