جينيفر لوبيز:بن أفليك «بخير وسعيد»

دافعت النجمة الأميركية جنيفر لوبيز عن زوجها الممثل الشهير بن أفليك، حيث واصل المعجبون التشكيك في تعبيرات وجهه التي غالباً ما تُظهِره حزيناً، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتحدثت الممثلة البالغة من العمر 54 عاماً بصراحة عن شريكها الذي تزوجته في يوليو (تموز) 2022، خلال مقابلة مع Entertainment Tonight في 7 يناير (كانون الثاني)، أثناء سيرها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز «غولدن غلوبز». تأتي تصريحاتها بعد أن أصبح وجه أفليك موضوعاً للعديد من «الميمات»، بما في ذلك واحدة العام الماضي سخرت منه عندما بدا حزيناً ومتعباً بشكل استثنائي في حفل توزيع جوائز «غرامي».

خلال مقابلتها، ردت لوبيز على مدى قلق المعجبين في كثير من الأحيان من أن أفليك يظهر حزيناً. وبحسب المغنية، فإن مظهر زوجها لا يدعو للقلق، حيث أوضحت أنه في صحة جيدة.

وتابعت: «بن بخير. لا داعي للقلق بشأنه... هو جيد وسعيد. إنه هنا، لقد تم ترشيحه»، في إشارة إلى فيلمه Air الذي تم ترشيحه لجائزتي «غولدن غلوب» هذا العام.