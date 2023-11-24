فنانة كريمة في التمثيل والحياة تخسر معركتها مع السرطان عن 50 عاماً

توفيت أمس الخميس في مدينة تولون المغنية والممثلة الفرنسية - الرومانية رونا هارتنر (50 عاماً) التي اكتسبت شهرة واسعة في مجال موسيقى الإلكترو في منطقة البلقان، ونالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان لوكارنو السينمائي عن فيلم «غادجو ديلو».

وبرزت رونا هارتنر - المولودة في التاسع من مارس 1973 في بوخارست - في فيلم «غادجو ديلو» عام 1997، من بطولة الممثل الفرنسي رومان دوري وإخراج توني غاتليف، وهو قصة رجل فرنسي يقصد رومانيا بحثاً عن مغنية غجرية. وفازت عن هذا الدور بجائزة التمثيل في مهرجان لوكارنو السويسري.

وأعرب غاتليف عن حزنه لوفاة هارتنر، مذكراً بأنها كانت «رائعة وكريمة جداً، في التمثيل كما في الحياة». وروى أنها «عندما فازت بجائزة في لوكارنو، أخذت كل الطعام الموجود ووضعته في كيس. وأزعج ذلك مسؤولي المهرجان، ولكن عندما خرجت، أعطت كل شيء للفقراء».

وأضاف «بحثت كثيراً عن ممثلة لتتولى الدور في (غادجو ديلو). وأردت فتاة مثلها. لم أرَ من قبل فتاة يمكنها أن تجرؤ على التمثيل بهذه الطريقة، لكنها لم تكن مبتذلة. بل كانت معطاءة».

بينما قالت الناقدة السينمائية إيرينا مارغريتا نيستور «أعتقد أنها أحبت رومانيا كثيراً، لكن رومانيا أحبتها بدرجة أقل». ورغم شهرتها في فرنسا «لم تحصل على أدوار في رومانيا».

وكانت هارتنر أيضاً موسيقية ومغنية، وتعاونت مع عدد من منسّقي الأسطوانات البارزين في مجال موسيقى الإلكترو البلقانية، كالألماني شانتيل و«دي جاي تاغادا»، وكذلك مع المخرج ديفيد لينش في سلسلة من المقطوعات. وفي 2015، أصدرت ألبوم «ذي بالكانيك غوسبل» الذي يجمع بين الموسيقى الغجرية والإنجيلية والجاز.