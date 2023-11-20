شاكيرا تقر بذنبها.. ستدفع غرامة مالية طائلة

توصلت شاكيرا ومكتب المدعي العام الإسباني إلى اتفاق ينهي محاكمة المغنية بتهمة التهرب الضريبي بُعيد انطلاق أولى جلساتها في برشلونة، مقابل الإقرار بذنبها ودفع غرامة مالية بملايين اليوروهات، كما أعلن رئيس المحكمة اليوم.

وبموجب هذا الاتفاق، يُحكم على المغنية الكولومبية بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وتُخفف العقوبة إلى غرامة، وعقوبة مالية بمبلغ يعادل «50%» من قيمة الاحتيال الضريبي، بحسب ما قال رئيس المحكمة في مستهل الجلسة أمام المغنية التي أشارت إلى أنها أقرّت بذنبها وقبلت بالأحكام الصادرة بحقها.

وتُتهم شاكيرا بالاحتيال على سلطات الضرائب الإسبانية بمبلغ إجمالي قدره 5ر14 مليون يورو (8ر15 مليون دولار)، عن الفترة بين عامي 2012 و2014.