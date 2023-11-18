مأساة في حفل تايلور سويفت.. النجمة قلبها محطم على الشابة الجميلة

توفيت إحدى معجبات النجمة الأميركية تايلور سويفت، خلال حفل للمغنية الشهيرة في ريو دي جانيرو.

وقال منظمو الحفل في البرازيل في بيان، اليوم السبت، إن آنا كلارا بينيفيديس ماتشادو (23 عاماً) تلقت إسعافات أثناء الحفل ونقلت إلى مستشفى، حيث توفيت بعدها بساعة.

وذكرت وسائل إعلام أنه لم يسمح للجماهير بأخذ المياه إلى داخل موقع الحفل على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة. فيما أشارت تقارير إلى أن الشابة أغمي عليها وأصيبت بسكتة قلبية.

وكان عمدة المدينة قد طالب بإجراء تغييرات قبل الحفلين الأخيرين لسويفت، وفقاً للتقارير.

بدورها، علقت سويفت على وفاة المعجبة قائلة إن قلبها «محطم»، مضيفة «لقد كانت جميلة للغاية وصغيرة جداً».

وقالت وزارة العدل البرازيلية إنها ستتخذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالحصول على المياه.