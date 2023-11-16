هذا سعر قميص محمد رمضان المرصع بالكريستال.. و"علم المغرب" يثير انتقادات

أحيا النجم محمد رمضان مؤخرا، في مصر، حفلا خاصا في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

وظهر رمضان وهو يرتدي بنطلون وقميص باللون الأبيض، جاء القميص بياقة كبيرة ومرصع بالكريستال عند منطقة الصدر، من تصميم دار أزياء Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 3645 دولار، أي ما يعادل 112 ألف جنيه، شاهده من موقع بيعه.

ونسق رمضان الإطلالة مع نظارة شمسية من العلامة التجارية Balenciaga، ويصل سعرها إلى 685 دولار، أي ما يعادل 21 ألف جنيه مصري، شاهدها من موقع بيعها.

يذكر أن رمضان رد على الانتقادات التي وجهت له بسبب عدم وجود علم المغرب في الخريطة التي عرضت لقارة إفريقيا، في حفله الأخير والذي إقيم في مركز المنارة بالتجمع الخامس.

قال محمد رمضان في فيديو له أن الخطأ غير مقصود وأنه تفاجئ به خلال مشاهدته لفيديوهات الحفل حيث قال "أنا غير مسؤول عن الأشياء البصرية اللي بتظهر على المسرح والخريطة أنا شفتها زيكم وانا بتفرج على فيديوهات الحفل"