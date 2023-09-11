«كابتن أميركا» يتزوج من الحسناء البرتغالية في حفل سري.. حتى النجوم صودرت هواتفهم

ذكرت تقارير أمس أن الممثل الأميركي كريس إيفانز (42 عاماً) الذي يشتهر بأداء شخصية «كابتن أميركا» تزوج صديقته الممثلة البرتغالية ألبا بابتيستا (26 عاماً) مطلع الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مصدر القول إنه فرضت إجراءات السرية على مراسم الحفل، حيث طُلب من المدعوين التوقيع على اتفاق بعدم التحدث عن فعاليات الحفل وعدم إفشاء أي تفاصيل عنه، كما صودرت هواتفهم المحمولة.

وحضر حفل الزفاف الممثلون روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث وجيرمي راينر وآخرون.

وكان إيفانز قد أكد علاقته بالحسناء البرتغالية بابتيستا في يناير الماضي عندما نشر مقطع فيديو لهما.

يشار إلى أن النجمة التي خطفت قلب «كابتن أميركا» أدت بطولة العديد من الأفلام والمسلسلات البرتغالية، ونجحت في حصد عدد من الجوائز، وهي من مواليد العاصمة لشبونة عام 1997.