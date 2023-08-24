مذيعة مصرية تحلق شعرها بماكينة حلاقة أمام متابعيها

أعلنت المذيعة أسما ابنة الفنان شريف منير حلق شعرها، وظهرت أثناء وجودها بإحدى مراكز التجميل وهي تقوم بحلاقة شعرها بماكينة الحلاقة.

ونشرت "أسما" مقطع فيديو أثناء حلقها لشعرها عبر خاصية الاستوري بـ"إنستغرام" قائلة: "ده جنان، حاسة إني بدأت حاجة جديدة وبعمل شي جديد، شعري بيقع لاني عندي الغدة ومش مظبوطه فالحمد لله، عالجته بكل الطرق بس كان بيقع بردو، ده غير أن من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي أخده، وأبدأ من جديد، أحرر نفسي، أفتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جدا بس حسسني بقوة وتفاؤل.

وأضافت "رميت ورايا حاجات كتيرة أوي بمجرد إني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً وبعدها حسيت إني مليانة أدرينالين.. خطوة جريئة ومرعبة بس حاسة إني طالعة منها بدرس".

وتابعت: طعارفة إن في ناس كتير هتهاجمني بس أنا فارق معايا إحساسي بالراحة اللي أنا حاساها دلوقتي.. عادي هيطول تاني بس الاحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".

يذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل لديها مشروع خاص وتقدم عددا من النصائح لتعليم فن ووضع الميكب، وعملت كمساعد مخرج، حتى قررت أن تكون مهنتها الرئيسية تعليم المكياج وتقديم البرامج حيث كانت تقدم برنامجاً مع والدها الفنان شريف منير على قناةon e يحمل اسم "أنا وبنتي".