وفاة نجم "بريكينغ باد" مارك مارغوليس

توفي الممثل الأميركي مارك مارغوليس، الذي لعب دور زعيم المخدرات الشرير هيكتور سالامانكا في مسلسلي "بريكينغ باد" و"بيتر كول سول"، عن 83 عاما، حسب ما أعلنت عائلته الجمعة.

وفارق الممثل الحياة في أحد مستشفيات نيويورك بعد "معاناة قصيرة مع المرض"، محاطا بزوجته وابنه، بحسب بيان.

وكتب نجم "بريكينغ باد" براين كرانستون، صاحب شخصية والتر وايت في المسلسل، على إنستغرام: "مارك مارغوليس كان ممثلا عظيما وإنسانا جميلا. كان مرحا وصاحب شخصية محببة خارج التصوير (...) وذا رهبة قوية في موقع التصوير".