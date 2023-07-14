الكشف عن سبب وفاة إبنة ألفيس بريسلي الوحيدة

كشف تقرير صادر عن الطبيب الشرعي في مدينة لوس أنجليس الأمريكية أن وفاة ليزا ماري بريسلي في يناير الماضي كانت بسبب مضاعفات ناتجة عن انسداد الأمعاء الدقيقة.

وذكرت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية أنه في حين أن التقرير لم يذكر وجود أي عقاقير في نظام ليزا ماري، أفاد موقع "تي إم زد" المعني بأخبار المشاهير ومقره الولايات المتحدة أنه لا يزال من الممكن أن تكون هناك نتائج بشأن السموم لم تنشر بعد.

وتوفيت ليزا ماري، الإبنة الوحيدة لإلفيس وبريسيلا بريسلي، في 12 كانون الثاني/يناير من هذا العام بعد إصابتها بسكتة قلبية- بعد يومين فقط من حضورها حفل جوائز جولدن جلوب.

ووفقا للتقارير، فقد فقدت ما بين 40 و 50 رطلا(14ر18و 67ر22 كيلو جرام) في الأشهر التي سبقت وفاتها، وكانت تتناول المواد الأفيونية بالإضافة إلى أدوية إنقاص الوزن. كما خضعت لعملية جراحية تجميلية، وفقا لمصدر مقرب من العائلة.

