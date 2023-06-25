هل يعتزل هاريسون فورد التمثيل؟.. النجم العالمي يرد

قال الممثل الأميركي هاريسون فورد (80 عاماً) إنه لا يعتزم التوقف عن التمثيل قريباً.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن فورد قال في حوار مع شبكة «سي إن إن» إنه بدلاً من الاعتزال، يبحث حالياً عن أفلام ومشاريع جديدة، وذلك رداً على شائعات حول توقف النجم العالمي واعتزاله التمثيل.

وقال «لا أكون في حالة جيدة عندما لا أعمل»، مضيفاً «أنا أحب العمل». وأشار إلى أن من مزايا العمل والتمثيل أنهما يجعلانه يشعر بأنه «مفيد»