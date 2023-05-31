من هي الكويتية نورالفلاح أم ابن آل باتشينو المنتظر

تصدر اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الاعلام ومنصات التواصل في العالم بعد إعلان الفنان العالمي آل باتشينو الذي يبلغ من العمر 83 عاما، انتظاره مولوده الرابع من العارضة المنتجة الكويتية الاصل نور الفلاح التي تصغره ب 53 عاما.

نور الفَلاح التي تبلغ من العمر 29 عامًا، ولدت في الكويت من أب كويتي وأم أمريكية، درست في الولايات المتحدة الأمريكية واستقرت فيها وبدأت نشاطها الفني كمنتجة منذ عام 2014.

من أبرز أعمالها فيلم "شوارع الحياة"، وفيلم "بروسا نوسترا" القصير، تزوجت نور أول مرة من المخرج الشهير ميك جايجر البالغ من العمر 79 عامًا، وساعدها في انجاز مجموعة من الاعمال التي حققت لها الشهرة، وانفضلت عنه في عام 2018.

ووقبل ارتباطها بالنجم آل باتشينو انتشرت شائعات نفتها نور عن ارتباطها بالفنان العالمي كلينت إيستوود( 93 عامًا)

في عام 2020 تعرفت على آل باتشينو بعد انفصاله عن حبيبته ميتال وهي الآن حامل منه في الشهر الثامن وتنتظر قدوم طفلها الأول منه، بحسب موقع TMZ الذي اشار أنه لدى آل باتشينو ابنة تدعى جولي ماري (33 عاما) التوأمان أنطون وأوليفيا البالغين من العمر 22 عاما.