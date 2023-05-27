تعالج من مرض نادر يصيب شخصاً واحداً في المليون.. سيلين ديون تلغي جولتها العالمية

قالت المغنية الشهيرة سيلين ديون إن مشكلتها الصحية لا تزال تؤثر على قدرتها على أداء حفلاتها، وأعلنت أمس إلغاء جولتها العالمية. وكتبت على «انستغرام»: «يؤسفني أن أخيب ظنكم جميعاً مجدداً».

وأشار الموقع الإلكتروني للنجمة الشهيرة إلى أن ديون تتلقى العلاج «لحالة مرضية تعاني منها وتمنعها من الأداء».

وفي ديسمبر الماضي، أرجأت ديون مواعيد عدة لجولتها الأوروبية وحفلات ربيع 2023، بعدما كشفت أنه تم تشخيص إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، وهي عبارة عن اضطراب يمنعها من الغناء بالطريقة التي اعتادت الغناء بها.

وكشفت ديون (55 عاماً) الفائزة بجائزة غرامي خمس مرات عن تشخيص إصابتها على وسائل التواصل الاجتماعي في بيان بالفيديو باللغتين الفرنسية والإنجليزية.

وقالت المغنية الكندية: «مؤخراً، تم تشخيص إصابتي باضطراب عصبي نادر للغاية، يسمى متلازمة الشخص المتيبس، والذي يصيب شخصاً واحداً في المليون».

