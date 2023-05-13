جمعية الموسيقيين الإماراتيين تنعى الفنان الكويتي الراحل عبدالكريم عبدالقادر

عبّرت جمعية الموسيقيين الإماراتيين عن تعازيها الصادقة، لأسرة الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر وجميع محبيه في الوطن العربي.



وفجع الوسط الفني العربي مساء امس برحيل الفنان الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد رحلة من العطاء امتدت لـ ٦٠ عاماً اثرى خلالها الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الغنائية التي ستظل راسخة في وجدان الجمهور الخليجي والعربي