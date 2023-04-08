وفاة الممثلة المصرية شيرين الطحان

توفيت الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان عن عمر ناهز 47 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعتها نقابة المهن التمثيلية في بيان. كما نعاها عدد من زملائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وكان بعض أصدقاء الراحلة قد كشفوا في مارس عن خضوعها للعلاج داخل أحد المستشفيات، وناشدوا محبيها الدعاء لها بالشفاء.

تخرجت شيرين الطحان في كلية التجارة وبدأت العمل كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، إحدى القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، قبل أن تتحول إلى التمثيل.

شاركت في مسلسلات (رقم مجهول) و(اسم موقت) و(الركين) و(السبع وصايا) و(رمضان كريم)، كما شاركت في أفلام سينمائية منها (أعز أصحاب).

