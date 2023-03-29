فيديو مسرب لمحمد سعد يتصدر منصات التواصل الاجتماعي..(فيديو)

تصدر مقطع فيديو مسرب للفنان المصري محمد سعد،منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر الفيديو سعد وهو في حالة غضب كبيرة وهو يهين ويوجه الشتائم، لفريق عمل، وطاقم إنتاج مسلسله الجديد "الحاج إكس لانس" الذي يعرض حاليًا ضمن الموسم الرمضاني.

وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها محمد سعد من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بعض نجوم الفن دعموه وأكدوا أنه فنان محترم وتعامله جيد مع الجميع.

وأكد مخرج العمل إبرام نشأت لـ "القاهرة 24"، أنه لم ير محمد سعد يتشاجر من قبل، مشيرًا إلى أنه وفريق العمل من الممثلين تجمعهم مواقف ايجابية خلال الكواليس

وأضاف إبرام نشات أن سبب من أسباب انفعال محمد سعد هو أن التصوير في منطقة الحرفيين وهي منطقة مزدحمة والتصوير بها كان مرهقًا.

كما كتب إبرام نشأت في منشور عبر حسابه بموقع "فيس بوك": حبيت أوضح لسيادتكم أن الخناقة دي مش معايا ولا مع الفريق وهي مع اتنين مع الناس اللي المفروض تبقى مسيطرة على لوكيشن المنطقة وحصلت المشادة نتيجه عدم السيطرة على الشارع وتعطيل حركة التصوير لمدة ساعات".

الفنان حسن عبد الفتاح، الذي أوضح أن خناقة محمد سعد كانت مع طاقم الإنتاج، مشيرًا إلى أن سعد يتشاجر معهم بشكل دائم.

وأوضح حسن عبد الفتاح: دايمًا تحدث خلافات بين محمد سعد وطاقم الإنتاج لعدم التزامهم بما يطلبه دون قصد منهم.

وأكد حسن عبد الفتاح في الوقت نفسه أن محمد سعد يعامل جميع الممثلين بشكل محترم، معربًا عن سعادته بالتعاون معه، مشيرًا إلى أنه تعاون معه من قبل في الكثير من الأعمال.

كما أكد الفنان سامي مغاوري : محمد سعد راجل بيصوم وتقي وأعتقد أن ما حدث كان بسبب حدوث شيء أزعجه وأخرجه عن شعوره، لكنه فنان لطيف ومتزن، ولكنه يريد أن يقدم العمل دون أي نواقص وهناك بعض التفاصيل التي لا ينتبه لها الإنتاج دون قصد منهم.



ودعم نجوم الفن زميلهم الفنان محمد سعد بعد تسريب الفيديو، مؤكدين انه شخص محترم وخلوق جدًا ويحب كل الناس، وأنا ما حضرتش واقعة الشتيمة دي تحديدًا ومش من أخلاقه.

وكتب الفنان كريم سامي مغاروي عبر حسابه أيضًا: محمد سعد من المحترمين القلائل وسط ناس زياطة وخلاص، والله أنا أعرف تفاصيل تخلي محمد سعد يتشال على الراس.