الممثل آدم ساندلر يحصل على جائزة مارك توين للكوميديا

حصل الممثل الأميركي آدم ساندلر على جائزة مارك توين للفكاهة الأميركية هذا العام، والتي يقدمها مركز كنيدي للفنون التمثيلية.

وجذب ساندلر (56 عاماً) الأنظار في بداية مشواره خلال عمله ضمن فريق برنامج «ساترداي نايت لايف». وعقب طرده بعد خمس سنوات قضاها ضمن الفريق، بدأ ساندلر مسيرة سينمائية ناجحة للغاية قام فيها ببطولة أكثر من 30 فيلماً، حققت تجاوزت ثلاثة مليارات دولار في أنحاء العالم.

وقالت مديرة مركز كنيدي في بيان الإعلان عن الجائزة ديبورا راتر: «أمتع آدم ساندلر الجمهور لأكثر من ثلاثة عقود بأفلامه وموسيقاه ومشاركته المهمة في برنامج ساترداي نايت لايف التي استقطبت جمهوراً واسعاً. خلق آدم شخصيات جعلتنا نضحك ونبكي ونبكي من الضحك».

ومن بين أفضل أفلام ساندلر «غليمور السعيدة» و«مغن حفل الزفاف». ورغم شهرته في المقام الأول كممثل كوميدي، برع ساندلر أيضا في تقديم الأدوار الجادة مثل أفلام «الحب في حالة سكر» و«جواهر غير مصقولة».