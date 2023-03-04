وفاة الممثل الأميركي توم سايزمور

توفي الممثل الأميركي توم سايزمور المعروف بدوره في فيلم «سايفينغ بايرت راين»، عن 61 عاما على ما أعلن مدير أعماله تشارلز لاغو الجمعة. وقال لاغو في بيان «أعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل توماس إدورد سايزمور«توم سايزمور» بسلام في مستشفى سانت جوزف في بوربانك» بكاليفورنيا، مضيفاً انّ «أخاه بول وأبناءه جايدن وجاغر.. كانا بجانبه».

وكان الممثل يعاني تمدداً في الأوعية الدموية داخل المخّ منذ فبراير، ونُزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة.

وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أنّ أي تدخل طبي لم يعد نافعاً في وضعه، بحسب لاغو.