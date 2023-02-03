وفاة مصمم الازياء العالمي باكو رابان عن 88 عاما

توفي عن 88 عاما مصمم الازياء اسباني المولد الذي اشتهر من خلال تصميم العطور التي تباع في انحاء العالم وتصاميم ازيائه التي تشبه ملابس رواد الفضاء، وفق ما ذكرت المجموعة المالكة لبيت الازياء المسمى باسمه على موقعها الالكتروني اليوم الجمعة.

وجاء في البيان ان دار ازياء باكو رابان تتمنى تكريم المصمم صاحب الرؤية المستقبلية ومؤسس الدار الذي توفي اليوم عن 88 عاما، من خلال استمرار ميراثه باعتباره احد اشهر الشخصيات في عالم الازياء في القرن العشرين".

وستعرض الدار مجموعتها في باريس، ومن المقرر الكشف عن احدث تصاميم الملابس الجاهزة خلال اسبوع الموضة من 27 فبراير شباط وحتى 3 مارس المقبل.

