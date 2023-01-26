وفاة الممثلة المغربية خديجة أسد بعد صراع مع المرض

نعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية المسرحية والممثلة خديجة أسد التي توفيت في وقت متأخر من مساء أمس، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

كما نعتها نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون، ومؤسسة بيت الثقافة، وعدد من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الراحلة قد نُقلت الليلة الماضية إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء قبل أن تغادرها إلى منزلها بطلب من أسرتها بعد تدهور وضعها الصحي وضعف استجابة جسدها للعلاج بسبب انهاكه بالمرض.

وخديجة أسد هي زوجة الفنان المغربي الراحل سعد الله عزيز الذي شكلت معه ثنائيا فنيا رائدا لأكثر من ثلاثين عاما حيث أخرجا ومثلا العديد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والسينمائية كان أشهرها السلسلة التلفزيونية (لالا فاطمة) التي أصبحت خديجة معروفة باسمها.

وكتب وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد على صفحته بفيسبوك "ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنانة المرحومة خديجة أسد، والتي تعد، رحمها الله، من الفنانات الكبار في الساحة الفنية والوطنية".

واعتبر الوزير أن الساحة الفنية المغربية فقدت "شخصية فنية كبيرة، سيبقى اسمها خالدا في قلوبنا جميعا".