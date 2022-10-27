مذكرات الامير هاري «الاحتياطي» ترى النور في يناير

قالت دار بنجوين راندوم للنشر أمس الخميس إنها ستنشر مذكرات الأمير هاري في العاشر من يناير المقبل بعنوان (سبير) «الاحتياطي» والتي ستسرد «بصدق لا يتزعزع» رحلته من «الصدمة إلى التعافي».

وقالت دار النشر إن الكتاب الذي كان من المقرر نشره في وقت لاحق من العام الجاري، سيكون «مليئا بالبصيرة والإشراق واستبطان الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس عن السلطان الأبدي للحب على الحزن».

ويشير العنوان إلى موقع الأمير هاري باعتباره الشقيق الأصغر للأمير وليام الذي أصبح وريثا للعرش البريطاني منذ أن أصبح والدهما تشارلز ملكا الشهر الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث. وقبل أن ينجب وليام وزوجته كيت أطفالهما الثلاثة، كان هاري هو التالي لشقيقه في ترتيب وراثة العرش ومن هنا جاءت عبارة «الاحتياطي للوريث».

والغلاف سيكون عبارة عن صورة لهاري ينظر مباشرة إلى الكاميرا بالاضافة إلى اسمه وعنوان المذكرات.

وتخلى هاري وزوجته ميجان المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في أوائل عام 2020 وانتقلا إلى الولايات المتحدة.

وأصاب الزوجان النظام الملكي البريطاني بصدمات شديدة في مقابلة عام 2021 مع أوبرا وينفري حين اتهمت ميجان عضوا لم تفصح عن اسمه في العائلة المالكة بأنه أثار مخاوف بشأن اللون الداكن المحتمل لابنهما وقالت إن حياتها كعضو من الأسرة المالكة جعلتها تقف على حافة الانتحار.

