وسطاء روحيين لإيجاد كلبة باريس هيلتون

اعترفت عارضة الأزياء الامريكية الشهيرة باريس هيلتون بأنها لجأت إلى وسطاء روحانيين لإيجاد كلبتها المفقود منذ عشرين يوما.

واختفت كلبة الفنانة المثير للجدل منذ 20 يومًا ، وهي أنثى من نوع الشيواوا وتحمل اسم دايموند بيبي، حيث تقدر الشرطة أنها خرجت من المنزل بعد أن ترك أحد العمال بابًا جانبيًا مفتوحًا.

وكتبت هيلتون على حسابها على انستغرام " أفتقد طفلتي الماسية لدرجة أنه يؤلمني. أعرف أنها على قيد الحياة هناك في مكان ما!".

"لقد تحدثت إلى 7 من الوسطاء الروحيين الموثوقين للحيوانات الأليفة والذين يقولون جميعًا إنها على قيد الحياة وأن شخصًا ما يمتلكها. وهذا يعطيني الأمل. وفي هذه المرحلة ، الأمل هو الشيء الوحيد الذي لدي"

ويعتبر اللجوء للوسطاء الروحيين مع البشر أمرا رائجا لدى الأمريكيين، ولا سيما عند فقدان الأمل في فك لغز جريمة قتل أو سرقة أو العثور على شخص مفقود.

ويقوم "عمل" وسطاء الحيوانات الروحيين على التواصل مع الحيوان المفقود ومحاولة إيجاد مكانه، حسب زعمهم.