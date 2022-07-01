محمد رمضان: "اللي بيخاف يحتفل بأعيادنا الوطنية مش رجل" (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة لجمهوره، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، التي توافق اليوم، وذلك من خلال فيديو عبر حسابه بموقع انستجرام.

وقال محمد رمضان في الفيديو: "كل سنة والشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو، أي حد بيخاف من الاحتفال بأعيادنا عشان ما يتقالش عليه بيطبل، بيفكرني باللي بيخاف من أنه يشكر في أمه قدام مراته عشان ما يتقالش عليه ابن أمه.. الاتنين بالنسبة لي مش رجالة".

وشارك محمد رمضان جمهوره بمقطع من أغنيته جيشنا صعب، احتفالًا بذكرى 30 يونيو، مُتمنيًا من الله أن يحفظ مصر وشعبها، مُعربًا عن سعادته الكبيرة بهذه الثورة، وعلّق عليها قائلًا: كل عام ومصر بخير رئيسًا وشعبًا.. بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو.

على جانب آخر يستعد محمد رمضان، لتصوير مسلسله الجديد العُمدة، الذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، إذ يعد ثالث تعاون بينهما، بعد أن تعاون الثنائي من قبل في مسلسلي الأسطورة والبرنس.

على جانب آخر، يواصل محمد رمضان حصد نجاحات أغنيته الجديدة "تنطيط"، حيث تخطت حتى الآن حاجز الـ12 مليون مشاهدة على يوتيوب في 6 أيام، لتواصل تصدرها تريند يوتيوب منذ أول يوم لطرحها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news