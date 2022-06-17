عادل إمام يعود إلى جمهوره بـ «الواد وأبوه»

المصدر: موقع الامارات اليوم

بعد غياب استمر أكثر من 12 عاماً، يعود الفنان المصري الكبير عادل إمام إلى السينما من جديد بفيلم «الواد وأبوه»، وهو من إنتاج شقيقه عصام إمام، ويشاركه البطولة نجله الفنان محمد إمام، ومن إخراج ابنه أيضاً رامي إمام، ويدور العمل الفني في إطار كوميدى.

وكشف عصام إمام لبرنامج "تريندينج"، إنه من المقرر بدء العمل وانطلاق التصوير خلال الأيام القادمة، موضحاً أن العمل الفني يدور في إطار كوميدي حول فكرة العلاقة بين الأب والابن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني التي تمس الأسرة، مبيناً أنه لم يتم الاستقرار على ترشيح الأبطال بشكل نهائي، وأنه سيتم عقد جلسات عمل مع الزعيم بشكل كثيف خلال الفترة المقبلة

وعبر شقيق الزعيم عن غضبه الشديد، من الشائعات المتكررة التي تزعم وفاة عادل امام أو مرضه من حين لآخر، وتابع قائلاً: «تعبنا من كثرة الشائعات ولم نعرف ماذا نقول» معقبًا: ليس بيدنا شيء ولا هنقاضي حد ولا هنتكلم، خليهم يتكلموا إحنا تعبنا، مضيفاً أن العمل الفني هو رد على تلك الشائعات.

ويعد مسلسل «فلانتينو» آخر أعمال الزعيم عادل إمام، والذي شاركه فيها بالبطولة الفنانة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين وطارق الإبياري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

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