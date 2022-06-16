محمد رمضان يستأنف على حكم تغريمه 13 مليون جنيه لصالح قناة شهيرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد أحمد الجندي، محامي الفنان محمد رمضان، أن خبر الحكم القضائي الخاص بتغريمه 13 مليون جنيه لصالح قناة شهيرة صحيح، وصدر من المحكمة بالفعل، موضحًا أنه مجرد حكم ابتدائي وسيتم الاستئناف عليه.

وكانت قضت الدائرة التجارية بمحكمة الجيزة الابتدائية بإلزام الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من إحدي الشبكات العربية، والتي تقدر بنحو 13 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتي تمام السداد.

ويأتي ذلك نتيجة إخلال الفنان محمد رمضان بالعقد المبرم مع المجموعة للقيام بأداء أعمال ومسلسلات تليفزيونية.

وأوضح الجندي، أن شبكة القنوات طلبت تعويضًا يقدر بنحو 105 ملايين جنيه، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب وحكمت المحكمة بإلزام محمد رمضان بما تقاضاه فقط، بالإضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5% وحتى تمام السداد.

يشار إلي أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كانت مسلسل "المشوار"، والذي شارك فى بطولته مع دينا الشربيني وإخراج محمد ياسين.

وكان محمد رمضان شارك الجمهور في وقت سابق بصورة من كواليس فيلمه الجديد "نمبر وان"، والذي من المقرر طرحه قريباً بالسينمات، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع "فيسبوك".

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