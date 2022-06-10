حشود غاضبة توقف حفل سعد لمجرد في بغداد: «العراق نحبك مهما حدث».. فيديو

المصدر: موقع الامارات اليوم

ألغت إدارة مدينة «سندباد لاند» السياحية في بغداد، مساء أمس الخميس، الحفل المقرر إقامته للفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما قام محتجون باقتحام مكان الحفل.

واقتحم المئات من الشباب ورجال الدين، مدينة «سندباد لاند» السياحية في بغداد، لمنع إقامة حفل المطرب المغربي سعد لمجرد.

وكان من المقرر أن يحيي النجم «المثير للجدل» حفلا غنائيا هو الأول له في العراق، أمس الخميس، على أرض مدينة سندباد لاند، شرقي العاصمة.

وتجمع المئات من المعارضين يتقدمهم رجال دين أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة الحفل.

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

وكانت إدارة «السندباد لاند» قد أعلنت عن نفاذ تذاكر الحفل في وقت سابق، بعد إقبال جماهيري كبير، ليتم إعلان إلغاء الحفل بعدها.

وقبل أيام من الحفل انتشرت حملة كبيرة لإيقافه من من قبل جهتين، الأولى هي فصائل مسلحة، ومتظاهرون من أنصارها، تطالب بإلغاء الحفلات الفنية والغنائية، بدعوى أنها تتزامن مع احتفالات دينية، أو أنها تخالف الأعراف السائدة والتعاليم الدينية.

أما الجهة الثانية فحاربت فكرة استقبال بغداد للمطرب المغربي، بعد تهم الاغتصاب والتحرش.

وعلق النجم المغربي بصورة، بعد إلغاء الحفل، على حسابه بتطبيق «إنستغرام».

ونشر لمجرد صورة له مع شقيقه الأكبر، وكتب عبارة: «العراق نحبك مهما حدث، نرسل لكم الكثير من الحب من بغداد نحن سعداء وبخير».

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