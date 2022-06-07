بسبب عضة كلب.. نقل فنانة مصرية الى المستشفى تعاني من نزيف وصدمة نفسية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت الفنانة المصرية رحمة حسن تطورات حالتها الصحية، بعد نقلها لإحدى مستشفيات منطقة إمبابة، عقب تعرضها للعقر كلب جيرمن شيبرد بالأمس.

وقالت رحمة حسن لموقع "القاهرة 24"، إنها غير قادرة على التحدث مطولًا؛ لأنها مازالت بالمشفى، ومازالت تنزف حتى الآن، رغم تدخل الأطباء لحل مشكلتها الصحية، مشيرةً إلى أنها ستأخذ بعد 4 حقن.

ونشرت رحمة حسن خلال الساعات القليلة الماضية، نبأ عقر كلب لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، موضحةً إلى أنها تعرضت لعقر كلب عقب هبوطها من سيارتها الخاصة، وغرز أنيابه في منطقة حساسة بجسدها، ونقلتها صاحبة الكلب إلى مستشفى إمبابة، وأعطوها حقنة تطعيم الكلب، كما أن شعور الصدمة مسيطر عليها بالإضافة إلى إحساسها بالوجع.

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