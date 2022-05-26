شبيه أميتاب باتشان يثير الإعجاب عبر السوشيال ميديا.."فديو"

المصدر: إعداد: سمير سعيد

انتشرت مقاطع فيديو لشبيه النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مقاطع الفيديو العديدة التي نشرها ويتقمص فيها شخصية النجم الهندي.

شبيه أميتاب باتشان هو شاشيكانت بيدوال، وهو ممثل ومنشئ محتوى رقمي، وفي الوقت نفسه يعمل أستاذاً في معهد تكنولوجيا المعلومات الحكومي في الهند.

ولدى شاشيكانت بيدوال 481 ألف متابع على إنستغرام، حيث اكتسب شهرته من الشبه الكبير مع النجم الهندي وتقمص شخصيته في حركاته وطريقة مشيته وحتى من ناحية الأزياء واللحية ونظارته الشهيرة.

شارك شاشيكانت بيدوال العديد من مقاطع الفيديو على إنستغرام وهو يتقمص شخصية باتشان.

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