شاهد كيفن هارت يختبر أسرع أفعوانية في العالم بأبوظبي «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

تخطى الممثل الكوميدي الشهير كيفن هارت بصفته أول سفير لشؤون جزيرة ياس أبوظبي،، مخاوفه من خلال تجربة أفعوانية «فورمولا روسا» في عالم فيراري أبوظبي، والتي تعدّ أسرع أفعوانية في العالم.

ويظهر هارت أكثر جرأةٍ قبل صعوده أفعوانية «فورمولا روسا»عندما يتساءل عن سرعة الأفعوانية. ولكن بعد خوض التجربة التي وصلت فيها سرعة الأفعوانية إلى 240 كم في الساعة، يتفاعل النجم الكوميدي مع أحد المعجبين الصغار الذي يسأله ببراءة عن مدى خوفه من هذه التجربة، ليقول بثقةٍ إن الدموع التي يراها هي دموع الفرح فحسب، في محاولةٍ منه لإخفاء مشاعر الخوف. ويشير هارت إلى ابتكاره طريقة هارت بريكر التي يدعي أنها أفضل وسيلة للحفاظ على السلامة بحيث تتيح للزوّار الظهور بمظهر لائق خلال التجربة الفريدة.

وتعدّ أفعوانية «فورمولا روسا» واحدةً من وجهات الجذب التي حطّمت الأرقام القياسية في جزيرة ياس ودخلت موسوعة جينيس العالمية كأسرع أفعوانية في العالم بسرعةٍ تبلغ 240 كم/ ساعة وتصل إلى ارتفاع 52 متراً خلال 4.9 ثانيةٍ فقط.

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