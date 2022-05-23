ذهب إليها فجراً وبحوزته سلاح ناري.. تفاصيل أزمة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب مع طليقها المطرب حسام حبيب، وقالت صحيفة "الوطن" إن نيابة الجيزة بدأت التحقيق مع حسام حبيب، بعد تحرير محضر ضده من قبل طليقته الفنانة شيرين طلبت فيه عدم التعرض لها ولبناتها، وأوضحت التحقيقات أنّ حسام حبيب ضُبط بحوزته سلاح ناري مرخص، لكنه لم يستخدمه لتهديد شيرين.

وذكرت التحقيقات، أنّ حسام حبيب اتجه إلى فيلا الفنانة شيرين عبدالوهاب في الساعة الثالثة فجراً، ونشبت مشادة كلامية بينهما، ما دفعها لطلب النجدة وتحرير محضر ضده بعدم التعرض.

وأضافت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية المصرية اصطحبت الفنان حسام حبيب إلى قسم الشرطة وتم ترحيله إلى مقر النيابة العامة للتحقيق معه، على خلفية البلاغ الذي تقدمت به ضده بالتعدي عليها وكريمتيها بالسب والشتم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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