شيرين عبد الوهاب تطلب شرطة النجدة خوفا من طليقها حسام حبيب

المصدر: موقع الامارات اليوم

استنجدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بشرطة النجدة ليلة أمس، بعد تعرض طليقها الملحن حسام حبيب لها، وحضرت الشرطة، وطالبت بأخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لها، بحسب مصادر مؤكدة.

وأوضحت مصادر أمنية لصحف محلية، أن الفنانة شيرين عبد الوهاب اتصلت بشرطة النجدة لأخذ تعهد على طليقها حسام حبيب، وتم إخطار نيابة الشيخ زايد، فيما نفى حسام حبيب تعرضه لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وأضافت المصادر أن مشادة وقعت بين شيرين عبد الوهاب وطليقها حسام حبيب، دفعتها إلى الاتصال بشرطة النجدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وانتشرت أخبار عن قيام شيرين بطلب النجدة لحمايتها من تدخلات طليقها المطرب حسام حبيب، وأخذ تعهد عليه بعدم تعرضه لها وبناتها، وهو ما أثار جدلًا على مدار الساعات الماضية، فيما تداولت أنباء عن أن سبب تواجد حسام حبيب كان لإنهاء اتفاقات حول مشروع فني بينهما.

وكان منظم الحفلات يوسف دندش، الذي ينظم حفلات شيرين أكد في وقت سابق، عودة شيرين عبد الوهاب لزوجها حسام حبيب، غير أن شيرين أصدرت بيانًا حسمت الجدل مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن حياتها الشخصية، وأنها تُحمل من يروج لهذه الشائعات وينشرها المسئولية القانونية.

وأعلنت شيرين عبد الوهاب انفصالها رسميا عن حسام حبيب مطلع شهر ديسمبر الماضي، وذكرت الفنانة في بيان لها الانفصال عن حسام حبيب، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعٍ للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية.

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