إيلون ماسك ينفى مزاعم تحرشه بمضيفة طيران.. أتحدى هذه الكاذبة

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

نفى المليادرير الأميركى إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، المزاعم التي وردت في أحد التقارير بأنه تحرش جنسيا بمضيفة طيران على طائرة خاصة في عام 2016، ووصفها بالمزاعم غير الصحيحة على الإطلاق، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.



وكان موقع بيزنس إنسايدر قد ذكر أن شركة ماسك سبايس أكس دفعت 250 ألف دولار في عام 2018 في تسوية لمزاعم تحرش جنسى من مضيفة طيران شركة خاصة لم يتم ذكر اسمها، والتي اتهمت ماسك بأنه فرض نفسه عليها.



ونقل التقرير عن شخص مجهول زعمت أنها صديقة المضيفة، بيانا قالت إنه جزء من عملية التسوية الخاصة.



ورد ماسك على تلك المزاعم على تويتر، وقال أتحدى تلك الكاذبة التي تزعم أن صديقتها رأتنى كاشفا نفسى عليها، أن تذكر أي شي ، ندبات أو وشم لا يعرف الجمهور. لن تستطيع أن تفعل ذلك لأن هذا لم يحدث أبدا.



وقال ماسك: الهجمات ضدي ينبغي النظر إليها من عدسة سياسية، هذا هو معيارهم،هذا هو معيارهم الحقير، لكن لا شىء يمنعني من القتال من أجل مستقبل جيد وحقك في حرية التعبير.

ومنذ الإعلان عن صفقة الاستحواذ على موقع تويتر نظير 44 مليار دولار، تعهد ماسك بأن يجعل تويتر منصة لحرية التعبير بشكل أكبر.



وكانت وكالة بلومبرغ الأميركية قد قالت فى تقرير لها، الخميس، إن ماسك قد خسر الأربعاء 12 مليار دولار، بعد أن أمضى يومه على تويتر يعلن تحوله السياسى من ديمقراطي إلى جمهوري.



ويظل ماسك أغنى رجل فى العالم بثروة تقدر بـ 209.9 مليار دولار، وفقا لمؤشر مليارديرات بلومبرغ. وخسر 60.4 مليار دولار من ثروته هذا العام.

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