نانسي عجرم تتجول متنكرة بشوارع لبنان للاحتفال بعيد ميلادها الـ 39 (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

احتفلت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد مولدها الـ 39 بطريقة جديدة ومختلفة، من خلال تنكرها بوضع المكياج والتجول في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت دون أن يتعرف عليها الجمهور.

ونشرت الفنانة نانسي عجرم، مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، وظهرت خلاله وهي ترتدي باروكة شعر كيرلي، وترتدي نظارة بجانب محاولتها إخفاء معالم وجهها من خلال وضع ميك اب أظهرها ببشرة داكنة.

ووثقت الفنانة نانسي عجرم، رحلتها من خلال زيارة عدد من الأماكن ومنها الشوارع العتيقة والتاريخية بالعاصمة اللبنانية بيروت، وتوقفها بأحد محال بيع المشروبات، بجانب تنقلها بواسطة دراجة نارية تارة وترجلها تارة أخرى، دون أن تنكشف أو يلحظ أحد أنها المطربة المشهورة.

وحرصت نانسي عجرم على إجراء حديث مع الكثير من المارة أثناء تنقلاتها دون أن يكشفها أحد، كما زارت شواطئ بيروت واستمتعت بالجلوس أمام مياه البحر الأبيض المتوسط، واختتمت رحلتها بالجلوس بأحد المطاعم، وفي نهاية المطاف قررت خلع الباروكة ومسح الميك اب، وسط دهشة زوار المطعم والعاملين فيه.

واحتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد مولدها على طريقتها الخاصة من خلال تورتة وإشعال الشموع وإطفائها، وحرص عدد من زوار المطعم والعاملين فيه على التقاط الصور التذكارية معها.

وكتبت الفنانة نانسي عجرم أسفل الفيديو قائلة: هي ولا مش هي؟.. احتفلت بعيد مولدي على طريقتي الخاصة، لتنهال التعليقات على مقطع الفيديو الذي شاركته مع جمهورها والذي أبدوا دهشتهم وإعجابهم بالفيديو.

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