بصورة لها مع زوجها.. أصالة: "الحمدلله نحنا مع بعض ولبعض"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، ليل أمس، صورة لها مع زوجها الشاعر العراقي فائف الحسن، عبر خاصية "الستوري"، في حسابها الرسمي على "أنستغرام".

وعلقت أصالة على الصورة: "الحمدلله نحنا مع بعض ولبعض".

وكانت سرت شائعات قوية، في الأيام الأخيرة، عن انفصال النجمة السورية أصالة عن زوجها الشاعر فائق حسن، وتعززت الأقاويل بعد أن غاب عن حفلها الأخير الذي أقامته في متحف الحاضرة في العاصمة المصرية، القاهرة، واقتصر حضور حفل أصالة نصري على ابنتها شام الذهبي، وزوجها أحمد هلال، وكذلك خالد نجل الفنانة، والمقربين منهم أيضاً.

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