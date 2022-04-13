عايدة رياض: عايزة حد يدلعني .. انا مواليد 1954 وبفضل زوج أصغر مني (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية عايدة رياض رأيها في فكرة الزواج من رجل يصغرها في العمر.

وقالت عايدة رياض خلال استضافتها في برنامج "سابع سما" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب عبر قناة "النهار" المصرية: "أنا لا أفضل دا، لكن لو فكرت أو حبيت أرتبط مش هاخد واحد قدي، لازم آخد واحد صغير طبعا".

وأضافت: "أنا من مواليد 1954، لو واحدة في سني خدت واحد أكبر منها بـ 3 سنين مثلا، هنقعد نمرّض بعض؟".

وتابعت: "ممكن يكون عمره 55 سنة مثلا لكن لذيذ، وأكيد لازم يكون معجب، الفنانة لها قواعد أخرى ومعجبين وتاريخ، ولو فكرت في الارتباط عايزة حد يدلعني ويفسحني".

ووجهت عايدة رياض رسالة إلى المعجب الذي يعيش في أميركا، وأعلنت عن تعارفهما عبر الإنترنت مؤخرا قائلة : "بلاش الظنون وبلاش تبقى عصبي، وتصدر أحكام سريعة غير صحيحة، طبعا هشيل البلوك".

وكانت عايدة رياض قد كشفت عن هذا المعجب خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر قناة MBC مصر، موضحة أنه غضب منها بسبب انشغالها عنه، وشك في ارتباطها بشخص آخر، لتغضب منه وتقوم بعمل حظر "بلوك" له.

يذكر أن عايدة رياض شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير".

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