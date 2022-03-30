«يوتيوبر» مصري شهير ينفصل عن زوجته بعد قضية «تحرش»

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلن اليوتيوبر المصري الشهير أحمد حسن، انفصاله عن زوجته زينب، بعد زواج استمر 4 سنوات، وذلك عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وكتب حسن«قدر الله وما شاء فعل، بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتنا، وربنا رزقنا بطفلين زي القمر، قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات».

وأضاف: سنبقى أصدقاء دائما وأبدا، وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن اليها كل الاحترام، وأدعو الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أيام قليلة من تغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، من قبل المحكمة الاقتصادية، حيث واجه تهمة التحرش بفتاة عبر الإنترنت.

وقررت نيابة البساتين إحالة اليوتيوبر أحمد حسن، في وقت سابق، إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة التحرش الجنسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفتاة تدعى سما، بعد اتهامها له بالتحرش الجنسي بها. بحسب «القاهرة 24».

وخلال عام 2020، واجه أحمد حسن انتقادات واسعة من قبل الجمهور، بعدما نشر فيديو عبر صفحته على فيسبوك، للحظة افتتاحه المطعم الخاص به، وظهر خلال الفيديو تدافع الأفراد بشكل أثار الجدل، خاصة أنه انتشر لحظة تفشي فيروس كورونا.

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