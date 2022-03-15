«تخريب متعمد».. منظِّمة حفل شيرين في الكويت تكشف تفاصيل ماحدث

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت فاطمة حمادة، منظمة حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بالكويت، عن تعرضها لعملية تخريب متعمد من إحدى الجهات المنافسة.

وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج«Mbc trending»: الكلام عن تأخر شيرين أكثر من ساعتين عن موعد صعودها للمسرح غير صحيح، والمطرب آدم نزل من المسرح في موعده الساعة 11 مساء، وبعدها بدأت وصلة شيرين، واستغرق تغيير الفرقة الموسيقية بعض الوقت، وبخاصة أن فرقة آدم مكونة من 15 شخصًا، وفرقة شيرين كانت أوركسترا تضم أكثر من 40 عازفًا.

وأشارت المنظمة إلى أن ثلاثة أرباع برنامج الفنانة شيرين عبد الوهاب والذي كان محضرًا للحفل لم ينفذ، قائلة: بسبب جهات منح التصريح التي أوقفتنا، رغم أن التصريح يسمح لنا بمواصلة الحفل حتى الثالثة إلا الربع.

وقالت فاطمة حمادة؛ حدثت عملية تخريب متعمد للحفل، وتدخلت إحدى الجهات التي طمعت في الحفل، وعلى هذا الأساس تقدمنا بشكوى رسمية وسنأخذ حقنا، والارتباك استمر نصف ساعة تداركنا خلالها الأمور، وسيطرنا على الوضع مع رجال الأمن، وبعدها عاد الحفل لحالته الطبيعية، وطبيعي وجود شكوى من بعض الناس بعدما حدث.

وأكدت منظمة حفل شيرين، أن الفنانة لم تمانع فكرة وجود حفل لها مع المطرب آدم، وقالت إنها تحبه وتحترمه كزميل، ولكنها لم تُجرِ بروفات للحفل مثل المرة الماضية.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أثارت الجدل مؤخرًا بعد ظهورها في حفل الكويت، وبكائها، بالإضافة إلى وزنها الزائد الذي فاجأت جمهورها به.

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