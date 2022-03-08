تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل درامي

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلن الروائي والسيناريست المصري هيثم دبور اليوم الثلاثاء حصوله على حقوق تحويل مذكرات الممثل العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي سيعرض على إحدى المنصات الرقمية.

ويمثل هذا العمل أول تجربة في مجال المسلسلات لدبور الذي أصدر من قبل روايتين وصنع ثلاثة أفلام روائية طويلة ناجحة بجانب عدد من الأفلام القصيرة والبرامج التلفزيونية.

وقال دبور في بيان إنه وقع بالفعل عقدا مع طارق عمر الشريف بشأن المذكرات التي تتضمن رحلة صعود النجم الراحل إلى هوليوود واحترافه البريدج إضافة إلى تفاصيل أخرى لم يسبق عرضها بالإعلام العربي.

وأضاف أن المذكرات التي كتبها الشريف بنفسه تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، معربا عن سعادته بمسؤولية ظهورها على الشاشة.

وقال دبور لرويترز إن إنتاج المسلسل سيكون ضخما حيث يتناول محطات في حياة النجم العالمي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف أن المسلسل سيخرج في حلقات قصيرة من ثماني إلى عشر حلقات، دون أن يكشف عن اسم المنصة التي ستطرحه أو التوقيت المنتظر للعرض.

ورحل عمر الشريف في يوليو 2015 عن عمر ناهز 83 عاما بعدما تحول إلى أحد أيقونات السينما وواحد من الممثلين العرب القلائل الذين حققوا شهرة عالمية.

وقال نجله طارق عمر الشريف إنه متحمس لرؤية مذكرات والده في عمل فني كبير بإحدى المنصات العالمية عبر إنتاج يليق بذكراه ويعكس مكانته في تاريخ السينما.

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