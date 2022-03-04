رامز جلال: فكرة المقلب في رمضان المقبل من ابتكار تركي آل الشيخ

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فاجأ الفنان المصري، رامز جلال، متابعي برامجه الشهيرة للمقالب في شهر رمضان أن نسخة برنامجه لعام 2022 فكرة من ابتكار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

وقال جلال إن فكرة برنامجه الجديد للمقالب في رمضان 2022، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر" من ابتكار المستشار تركي آل الشيخ، وكذلك تحت إشرافه مثل كل عام، بحسب مجلة "الرجل" السعودية.

جاءت تصريحات رامز جلال على هامش افتتاحه "تجربة رامز" في "بوليفارد الرياض"، التي تمنح زواره تجربة مقالبه في برامجه السابقة.

وانطلقت "تجربة رامز" في 20 فبراير الماضي، وتستمر حتى 31 مارس الجاري.

وكان رامز جلال قد نفى في شهر يناير الماضي اعتزاله تقديم برامج المقالب لشهر رمضان، وذلك على هامش حضوره حفل توزيع جوائز "Joy" في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد جلال في تصريحات متلفزة أنه لا يستطيع إلا أن يكون متواجدا في رمضان.

وفي حفل "Joy"، تلقى رامز جلال جائزة "أكثر البرامج مشاهدة" من تركي آل الشيخ، وعند تسلمه جائزة في الحفل من رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية مازحه بشأن الجاكيت الأحمر اللامع الذي يرتديه، قائلا له: "أنت ترتدي جاكيت بـ"ترتر".

وكان آخر برامج رامز جلال هو "رامز عقله طار"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وتم تصويره كاملا في العاصمة السعودية الرياض.

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