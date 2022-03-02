سمير_صبري..«تعبان جدا ويحتاج معجزة للشفاء»

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف مدير أعمال الفنان المصري سمير صبري، آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد نقله إلى مستشفى آخر من الذي كان يُعالج فيه، إثر توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة.

وأشار مدير أعمال سمير صبري في تصريحات صحفية، إلى أن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يتخطّى هذه الأزمة بسلام، قائلاً: «ادعوا له لأنه تعبان جداً، وحالته تحتاج إلى معجزة حتى يمر من هذه الأزمة».

وكان الرئيس المصري قد وجّه بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، تقديراً وتكريماً له على مشواره الإذاعي والفني الطويل، مطالباً الجميع بتنفيذ كل طلباته ومعبّراً عن محبته له.

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