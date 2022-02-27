شاهد وصول رابح صقر للسعودية بعد انتهاء رحلة علاجه ..فيديو وصور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد رحلة علاج خضع لها في الخارج، عاد إلى المملكة العربية السعوديةالفنان السعودي رابح صقر وحظى باستقبال كبير من متابعيه ومحبيه على وسائل التواصل الاجتماعي الذين رحبوا بعودته من جديد.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للحظة وصوله إلى السعودية حيث كان في انتظاره أحد المقربين منه والذي صافحه وقبل راسه، ثم كان رد فعل الفنان السعودي هو السجود على أرض المطار شكرا لله على عودته إلى أرض الوطن.

وأعاد الفنان السعودي نشر الفيديو عبر حسابه على "تويتر" كما أنه نشر أيضا فيديو للحظة صعوده للطائرة قبل انطلاق رحلة عودته وأكد فيه على شوقه الكبير للعودة إلى المملكة العربية السعودية والعاصمة الرياض.

وعلق العديد من متابعيه ومحبيه على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يسجد وتمنوا له السلامة وأن يكشف لهم كذلك عن تطورات حالته الصحية بعد انتهاء رحلة علاجه في الخارج، وكان الفنان السعودي قد احتفل في الأيام الماضية بذكرى التأسيس عبر حسابه على "تويتر"، كما طرح أيضا أغنية "نوع من البشر" التي تعتبر الأغنية الثانية من ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان "رابح 2022".

وتمنى الفنان السعودي أن تنال الأغنية الجديدة إعجاب جمهوره ومتابعيها كما وعدهم أن القادم أفضل فكتب: "جمهوري الغالي أهديكم أغنيتي الثانية (نوع من البشر) من ألبومي, واتمنى تنال إعجابكم يا أغلى جمهور والقادم أجمل بإذن الله".

وتصدر رابح صقر اهتمام الجمهور في الفترة الماضية وتحديدا بعد خلاف له مع مصمم شاب، وذلك عقب غضب الشاب من رفض رابح صقر لتصميماته المقترحة لغلاف ألبومه الجديد، وهو ما جعل البعض يوجه تعليقات هجومية ضد رابح صقر، مما دفعه إلى نشر توضيح ورد عبر حسابه على "تويتر"، ورد أيضاً على التعليقات المسيئة فقال "حبايبي في لغط كبير صاير وحاب اوضحها، 2020 عملت مسابقة للفانز اللي عندهم موهبة في التصاميم وتقدموا أكثر من 50 مصمم، وكانت الجائزة (ماك بوك) وارسلوا لي التصاميم وكان منهم عبد الرحمن وللامانة ماخترنا منهم شئ ليس لانهم سيئين، ارسلو لي روتانا مصور وصورنا صور حديثة".

وصول صقر الأغنية الخليجية بعد رحلة علاج خارج أرض الوطن .

الحمد الله على سلامتك والشوق فينا فاض فاض لشوفتك يا بو صقر 🦅🎼#رابح_صقر_يمثلنا | #رابح_صقر @RabehSaqer pic.twitter.com/pV40wOV2KU — Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) February 24, 2022

أبو صقر جايكم يا أهل السعودية

ويقول لكم مشتاق لكم كثيييير . 🇸🇦🦅

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.#رابح_صقر_يمثلنا | #رابح_صقر pic.twitter.com/WTJ3dbxRzA — Rabeh Saqer Media (@RabehMedia) February 24, 2022

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