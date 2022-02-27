ما الذي أغضب نسرين طاقش من أيمن رضا وكيف عادت العلاقة بينهما ؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد عامين على الخلاف الذي وقع بين الفنان أيمن رضا والفنانة نسرين طافش، فاجأ الثنائي الجمهور من خلال صورة من كواليس تصوير مسلسل "جوقة عزيزة" الذي يجري تصويره حاليا في دمشق.

ونشر الفنان أيمن رضا الصورة على صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام" لتلقى عددا كبيرا من التعليقات والتكهنات بالصلح بعد خلاف.

واعتبر الجمهور أن مثل هذه الصورة دليل على أن المياه عادت إلى مجاريها وهي بمثابة إعلان صلح بينهما.

وكان الثنائي على خلاف منذ سنة 2019 بعد تصريحات رضا بأحد البرامج التلفزيونية التي قال فيها: "إن طافش تستفزه بالتكريمات التي تحصل عليها، فهي ممثلة جيدة، لكنها اتجهت للغناء والأزياء وأعمالها أقل بكثير من عدد الدعوات التي توجه لها".

كما أن طافش ردت عليه وقتها بالقول: "أنا مشغولة بنفسي.. أنت بشو مشغول؟".

إلا أن مسلسل "جوقة عزيزة" كان كفيلا بمحو الخلاف بينهما، لتعود العلاقة بينهما.

وبدت علامات الانسجام والسعادة واضحة على وجه رضا ونسرين اللذان اتخذا ذات الوقفة في الصورة.

ويعيد "جوقة عزيزة" نسرين طافش إلى الدراما السورية، ويشارك في العمل إلى جانب نسرين وأيمن، نخبة من الفنانين السوريين.

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