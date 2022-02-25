" نوال الزغبي عن إجلاء اللبنانيين من أوكرانيا: "دولتنا مش سئلانة فينا !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سخرت الفنانة نوال الزغبي من قرارات الدولة اللبنانية بشأن إجلاء مواطنيها من أوكرانيا، معتبرةً أنّ "ما حدا سئلان من المسؤولين".

وردت على تغريدة أحد الناشطين الذي تساءل عن السياسة المعتمدة لإجلاء اللبنانيين، معتبراً أنّ الدولة لم تفعل ما يجب عليها القيام به حتّى الساعة.

وكتبت الزغبي: إذا الشعب اللبناني اللي عايش بلبنان مش سئلانين عنو!!! ليش دائما متفاجئين بردّات فعل الدولة!!!! يا حياتي دولتنا شعارها "انا ومن بعدي الطوفان" !!

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