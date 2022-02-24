إبراهيم_عيسى في أول تصريح بعد أزمة إنكار المعراج

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رد الإعلامي إبراهيم عيسى، حول ما تم تداوله خلال الفترة الماضية؛ بشأن إنكاره المعراج خلال أحد حلقات برنامجه السابقة، قائلًا: لم أنكر المعراج والناس طعنت في ديني وقالت عليا مرتد وكافر.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج حديث القاهرة المذاع على القاهرة والناس، أن التديُن لا يعني أبدًا أن نتطاول على الآخرين بسبب اختلاف الآراء، ولم أقل حرفا مما ادعاه البعض عن المعراج.

وفي وقت سابق، أمرَ المستشارُ حمادة الصاوي، النائب العام، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضد الإعلامي إبراهيم عيسى، وستُعلِن النيابةُ لاحقًا عما ستُسفر عنه التحقيقات.

وذكر الإعلامي المصري أن الكثيرين تدخلوا في حياته الخاصة وسبوا وهاجموا وزوروا تصريحاته.

وأضاف عيسى: «ما تعرضت له محكمة تفتيش بملايين البشر مما يحتاج إلى نقاش أتمنى يكون هادئ، وأنا من الذين يدعون إلى حرية الرأي والتعبير والاختلاف والتنوع والايمان بحرية العقيدة». ورأى عيسى انه حدث سوء فهم عندما تحدث عن المعراج بسبب تربص البعض به.

وكان إبراهيم عيسى قد أثار جدلا واسعا في مصر خلال الأسبوع الماضي، بسبب تصريحاته، التي قال فيها عما وصفها بأنها قصص وهمية يسردها المشايخ للجمهور، «لما يجي يقولك الإسراء والمعراج... طيب إيه رأيك إن مفيش معراج، وكل القصص إنه طلع السماء وشاف الناس اللي في النار كل دي قصة وهمية كاملة، كتب السيرة والتاريخ تقول ذلك».

وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، واتهموا عيسى بإهانة الإسلام وإنكار معجزة من معجزات نبي الإسلام محمد، وهي «الإسراء والمعراج».

وعلى إثر هذه التصريحات أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، يوم السبت، باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قدمت إلى النيابة ضد عيسى في هذا الشأن.

واعتذر إبراهيم عيسى عن رئاسته للجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذى بدات فاعلياته مساء اليوم ، وقال محمد عبدالخالق رئيس المهرجان في وقت سابق من اليوم في تصريحات لـ القاهرة 24، إن اللجنة الحالية لمسابقة الفيلم المصري سوف تباشر أعمالها مع الاستعانة بالمكتب الفني بعد اعتذار الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى

وأشار عبد الخالق، أنه كان من الصعب اختيار رئيس حالي لرئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري نظرًا لضيق الوقت، لافتًا أن بالرغم من تواجد عدد من الفنانين والنقاد المشاركين في المهرجان حاليًا، إلا أن هذا القرار كان الأنسب لأنه كان يستلزم أسبوعين على الأقل لاختيار رئيس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري.

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