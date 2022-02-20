مغردون على "تويتر" ينعون "سامي كلارك".. "وداعا صوت الطفولة.. وداعا غرندايزر"

المصدر: ديما منصور - دبي

نعى مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المغني اللبناني سامي كلارك، الذي وافته المنية اليوم، عن 73 عاماً، في بيروت اليوم، بعدما قدم للمكتبة الموسيقية مئات الأغنيات حقق بعضها نجاحاً كبيراً خصوصاً في ثمانينات القرن العشرين.

وعبر مغردون عن حزنهم على رحيل كلارك الذي يشكل لهم ذاكرة الطفولة، ولا سيما أن صوته بالنسبة لهم، ارتبط بأهم البرامج التي كانت جزءا مهما من طفولتهم، حيث أدى شارات برامج أهمها "جزيرة الكنز" و"جرندايزر".

وأكد مغردون على أن رحيل كلارك يشكل رحيلا آخر لأشخاص شكلوا جزءا من ذاكرة الطفولة لدى الكثير من الأشخاص، وترك بصمة كبيرة في حياتهم، فقال أحدهم: "ورحل أحد اللذين ارتبطت طفولتنا بصوتهم. لكن ستبقى أصواتهم تصدح في مخيلتنا وتحرك مشاعرنا وتعيد إلينا تلك الليالي الجميلة ما حيينا."

وقال آخر: "خبر حزين و مليء بالالم و كأن طفولتك انتزعت منك.. الف رحمة و نور لروحك بحجم الجمال اللي زرعته في طفولتنا سامي كلارك".

واستذكر مغردون أهم شارات البرامج التي أداها كلارك وكانت مصدر فرح وبهجة لديهم، فقال أحدهم: "وداعاً دوق فليد .. وداعاً سلفر.. طفولة اجيال تربّت على صوتك .. رحمك الله".

وقال آخر: "مغني جراندايزر واروع اغاني الطفولة.. وداعا يا سامي كلارك ياصوت الطفولة الجميلة لروحك السعادة والسلام".

ووصف مغردون كلارك بمغني الحب والطفولة والحرب، فقال أحدهم: "رحل أحد الذين كان لهم جزءٌ كبير في ذاكرة الطفولة.. رحل بطل فليد، رحل غريندايزر.. هو اليوم "يعلّي في الفضاء" بحزمٍ وإباء.. #سامي_كلارك يغيب عن عالمنا بعد أن غنّى الحب والطفولة والحرب على طبقةٍ واحدة".

وقال آخر: "رحمك الله يا سامي كلارك.. احلى ذكريات... يا نشيد الوطن والحب والحرب... يا فرح طفولة...يا صوت فخم..".

من جانبهم قال مغردون إن سامي كلارك طبع بصوته إجمل ذكريات جيل الثمانينات بالتحديد، فقالت غحدى المغردات: "مخيفة انه اشخاص صنعوا ذكرياتنا يرحلوا.. اليوم رحل غراندايزر الذي طبع بصوته واغانيه ذكريات جيل الثمانينات تحديدا .. وداعاً سامي كلارك".

يشار إلى أن كلارك كان يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وتوفي فجر اليوم في مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، حيث كان يُعالَج بسبب مشكلة في القلب.

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